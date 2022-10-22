大陸央視新聞用戶端22日報導，中國常駐聯合國副代表耿爽美東時間21日表示，中方對安理會當天一致通過關於制裁海地黑幫的第2653號決議表示歡迎，強調海地政治派別應盡快就國家政治架構和過渡期安排達成共識。

耿爽在安理會表決海地制裁問題決議草案後的解釋性發言中說，安理會一致通過第2653號決議，對海地黑幫實施旅行限制、資產凍結和武器禁運等制裁措施，把遏制黑幫暴力犯罪、保護海地人民、恢復海地安全和社會秩序的共識轉化為實際行動。中方對此表示歡迎。

耿爽說，中方希望第2653號決議向海地黑幫發出明確訊號，敦促其立即停止為非作歹、禍害人民，停止對海地經濟、社會、安全基礎的侵蝕。中方希望第2653號決議向海地政治派別發出明確訊號，要求其立即停止同黑幫的勾連，立即停止黨派爭鬥，以國家和人民利益為重，盡快就國家政治架構和過渡期安排達成共識。中方也希望第2653號決議向海地人民發出明確訊號，表明安理會一直在關注他們的處境，將努力協助他們剷除黑幫禍患，搬除壓在他們身上的大山。

耿爽強調，海地正處崩潰邊緣，亟需國際社會幫助。安理會通過第2653號決議後將繼續關注海地局勢發展。中方希望安理會在下階段圍繞海地問題的審議中，能繼續堅持充分協商、團結一致的精神，繼續堅持結果導向、務求實效的原則，繼續堅持統籌考慮、慎重決策的做法。中方願繼續為此發揮積極和建設性作用。