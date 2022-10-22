「台南Photo GO攝影上桌」21日舉行，來自台灣北中南及遠自香港的年輕的攝影創作者齊聚在極具歷史文化的水交社文化園區發表他們的作品。（鄧博仁攝）

「台南Photo GO攝影上桌」21日舉行，來自台灣北中南及遠自香港的年輕的攝影創作者齊聚在極具歷史文化的水交社文化園區發表他們的作品。（鄧博仁攝）

「台南Photo GO攝影上桌」21日舉行，活動將持續進行至23日截止，主辦單位8位評審與參展者對話，選出評審們心目中的優秀作品，並將在活動最後一天公布。（鄧博仁攝）

「台南Photo GO攝影上桌」21日舉行，活動將持續進行至23日截止，主辦單位8位評審與參展者對話，選出評審們心目中的優秀作品，並將在活動最後一天公布。（鄧博仁攝）

第一次參與「台南Photo GO攝影上桌」評審的傅爾得（左)表示，活動在台南水交社內的一棵巨大榕樹下，且以辦桌的方式進行，不僅有趣，而且讓人有迅速融入在地文化和環境的感覺。（鄧博仁攝）

「台南Photo GO攝影上桌」21日舉行，幻燈片之夜，在微涼的秋風中進行，吸引許多民眾全程參與聽著每位參展者發表作品的創作理念。（鄧博仁攝）

「台南Photo GO攝影上桌」從2018年起至今已經舉辦四屆，主要針對45歲以下年輕攝影創作者，透過徵件機制篩選參與者後，將彼此作品交流展示、多元對話，並在與評審、觀眾三方的討論中，獲得不一樣的展出體驗，並以傳統「辦桌」的形式展現作品，由獲選者「作品上桌」表現出台南辦桌文化的熱情，21日來自台灣北中南及遠自香港的年輕的攝影創作者齊聚在極具歷史文化的水交社文化園區發表他們的作品。主辦單位一影像也特地邀請策展人、攝影家在活動期間前來交流，並由8位評審與參展者對話，選出評審們心目中的優秀作品，並將在活動最後一天公布。

這次入選30位中，恰巧有兩位創作者確診無法親自參與盛會，參展者中來自台科大設計系大二的謝智晴是這次參展中年紀最輕的，她以疫情期間大家都戴著口罩已成為一種保護自己身體的習慣，同時也表現著當口罩拿下後人們心中的不安與恐懼，而做為一個陌生人，看不到眼前臉部全貌，開始產生幻想對方的長相，甚至想窺視對方的長相。謝智晴在活動第一天結束時表示「參展聽到很多跟平時同學給的很不一樣的回饋，很有趣，但也很累，要一直重複講同一個作品的理念，回答差不多的問題，社交能量有點不夠用。」

這次最遠的參展者來自於香港的何家豪，他以《新香港傳說》參展，他一路從焦慮作品準備不夠完整，到用心上網觀看水交社的環境，想出一個適合攝影上桌地形地物的展呈方式，他選擇用白色外觀箱子，將照片放在箱子內呈現傳說中的故事，參展的第一天，他覺得好興奮。

楊佳馨則從工讀生身分轉換至參展者身分。「2021年第三屆photo go，我是以工讀生的身分至現場幫忙，當時可以以觀眾的角度去看待參展者的作品，並以自己的角度與手持的相機按下活動紀錄照去觀看。」今年楊佳馨彙整了一些關於「自身」的作品，並報名參加了第四屆的photo go 。她在參展者的身分轉換下，嘗試詮釋自己的作品，圓桌與談之間，在第一視角的講解與第三視角他者的凝視中，不斷的探討、挖深、拆解自己。「對我而言，在心境需要轉換與調適，學習整合自己的作品至圓桌上的同時，也觀看其他參展者的作品。」楊佳馨覺得由工讀生至參展者的身分轉變，對她而言是持續訓練、梳理自身觀看作品的方式，也是一次很棒的梳理作品的經驗。

本屆的活動中，規模與內容比往年更加擴大與充實，擴大舉辦幻燈之夜，並有紀錄片播映與攝影講座、攝影書市集，讓前來參與的攝影創作者與民眾能有更多的收穫。幻燈片之夜，在微涼的秋風中進行，吸引許多民眾全程參與聽著每位參展者發表作品的創作理念。第一次參與「台南Photo GO攝影上桌」評審的傅爾得表示，活動在台南水交社內的一棵巨大榕樹下，且以辦桌的方式進行，不僅有趣，而且讓人有迅速融入在地文化和環境的感覺，當然，這樣的形式，也讓評審和每一位創作者都可以更為深入和自在地交流。感覺年輕創作者們的背景非常豐富，除藝術科系專業外，他們更多來自不同的專業和領域，這種融合和交叉，讓攝影這一媒介的社會面和藝術面，在年輕創作者手中得到了更廣闊的發揮。我有看到一些很成熟的作品，而且，更讓人意外的是那些剛創作的年輕人，他們以攝影的視角看待自己和周遭環境的方式，大都在力圖跳脫既有的框架，找到自己的語言。更為深刻的印象是，他們的創作動機，大都是從自我的人生經驗及自身與周遭自然、社會的碰撞出發。崑山科技大學教授邱國峻在活動第一天結束後，覺得今年的創作多數回到自身經驗的關注，由自己出發，看到更細膩的角落故事。例如自己身體的隱喻、自己人生設定的旅程、自己身邊的親人等。由此出發，可以看見這些年輕的攝影新鋭以攝影表述自我的生命歷程。影像也許未臻純熟，卻充滿企圖與探索未知的渴望。

「台南Photo GO攝影上桌」是「臺南國際攝影節」的系列活動之一，是攝影節靜態展出之外，「臺南Photo GO攝影上桌」作為培育台灣攝影新秀的平台，並作為邀請來台南駐村創作的徵選機制，讓年輕優秀的創作者有持續創作的支持，在活動期間邀請各界來水交社文化園區參加攝影辦桌活動，也促進民眾對於攝影的熱情及興趣，並提供攝影新秀與前輩對話及展示作品的平台。活動主辦人、一影像創辦人馬立群更表示，「創作是自由的，恣意奔放做自己，跳脫傳統思維，找出自己的最大可能。」台南攝影節總策展人黃建亮表示，「明年（2023年）攝影節將在台南最精華的歷史文化街區登場，當然同時也會有第五屆Photo G0請大家拭目以待！」