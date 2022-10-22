《環球時報》22日報導，印尼將在11月中旬在峇里島承辦G20峰會期間，向外界展示雅萬高鐵建設成果。雅萬高鐵全線箱梁架設16日全部完成，意味著該高鐵鋪軌通道全面開通。雅萬高鐵是「一帶一路」倡議下，中國與印尼合作的標誌性專案，由兩國企業合資共同承建，連接了印尼首都雅加達和第四大城市萬隆。據印尼安塔拉通訊社報導，雅萬高鐵跨越142.3公里，預計將於2023年6月正式投入使用，建成後將是東南亞的第一條高鐵。

《環時》報導，「在施工過程中，當地政府官員、相關機構人士和居民多次到現場參觀，整個印尼社會對雅萬高鐵的建成充滿了期待。」中國電建水電七局雅萬高鐵專案分部常務副總經理張進科表示，「我們為當地提供約1.5萬個工作，培養了大量各類技術人才。」

說起雅萬高鐵的建設過程，張進科感觸頗多，他表示：「高鐵沿線為熱帶雨林氣候區，存在大量的不良地質和特殊岩土，對線路建設具有較大影響。」

張進科表示，其中，2號隧道是雅萬高鐵全線地質條件最複雜、施工難度最大、安全生產形勢最嚴峻的隧道，「自2019年3月進洞施工以來，我們遭遇了坍塌、沉降大變形、突泥等險情21次」。對此，施工團隊集合中國印尼兩國專家，制定出嚴密的開挖技術方案和隧道加固方案，最終順利貫通。

據香港《亞洲時報》報導，面對中企和日企對該專案的競標，印尼總統佐科前往日本和中國，親自比較兩種高鐵系統。報導提到，中國願意轉讓相關技術，「中國企業利用豐富的經驗與更好的技術成功得標」。

《環時》報導，雅萬高鐵不僅對印尼意義重大，也將助力中國高鐵「走出去」。海南大學「一帶一路」研究院院長梁海明指出，雅萬高鐵全線採用中國高鐵技術與標準，這將向全世界證明中國高鐵的高品質與實用性，「雅萬高鐵的成功令更多『一帶一路』沿線國家相信，『新基建』不必採用西方標準，與中國合作共建是值得期待的。」

梁海明表示，雅加達和萬隆之間的物流提速能大大降低萬隆紡織品的運輸成本，顯著提升萬隆作為印尼紡織業中心的國際競爭力。此外，雅萬高鐵沿線建有眾多工業園區，如中國·印尼經貿合作區，交通升級將使工業園區輻射範圍持續拓展，吸引包含中企在內的外商加大投資，進一步拉動當地就業與經濟增長。

路透報導，印尼總統佐科提到，該高鐵將是東協的第一條高鐵，或將進一步與機場和其他鐵路連接，從而增加東協國家之間的連通性。

專家表示，中國印尼間的戰略合作將對中國—東協合作深化起到重要的展示與示範作用。梁海明稱，近幾年，東協是中國第一大交易夥伴，雅萬高鐵的落地將使得東協國家越來越對中國產品充滿信心，推動中國和東協國家的進一步經貿往來。