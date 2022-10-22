昨（21）日是全台候選人號次抽籤的日子，大家紛紛曬出自己抽到的號碼，並搭配吉祥話盼加深選民的記憶與認同。一份最新網路民調卻顯示，有36.5%的民眾根本完全不關注候選人的號次，更有高達56.5%近6成的民眾對自己喜愛的候選人抽到幾號「不知道／沒意見」，可見選民的與候選人對抽籤號次的態度，呈極大落差。

《yahoo!新聞》自21日起針對候選人號次抽籤進行網路民調，截至今（22）日早上8時30分，已有超過2500人參與投票。在「你會關注候選人的號次嗎？」這題，完全不關注者最多達36.5%，不太關注者居次達23.3%，有點關注為18.1%，非常關注為13.2%，不知道／沒意見則為8.9%。

針對「你對喜愛的候選人所抽的號次滿意嗎？」表達「不知道／沒意見」者最多高達56.5%，還算滿意為18.0%，非常滿意為14.1%，完全不滿意為7.4%，不太滿意為4.0%。

至於「你開始關注九合一選舉了嗎？」還算關注者最多達30.5%，不太關注為20.2%，完全不關注為18.6%，非常關注為17.1%，不知道／沒意見為13.6%。