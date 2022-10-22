女星劉雨柔近期於《小姐不熙娣》節目中爆料，曾被某位女星影射心機女慘遭網友出征，對此網友也循線找到該名女星似乎是楊皓如，而不滿往事被重提的楊皓如20日於臉書上反擊，其中貼文內容讓劉雨柔相當不滿，直接於社群媒體上點名楊皓如。

楊皓如由於不滿過去的事情被重新提起，於是20日於個人臉書發文表示，若多年前與某人已將誤會解開「但對方卻還是到處在背後一直婊妳，請問你們會如何反應呢？」此文一出引發底下網友論戰，而其中楊皓如回覆網友的留言更說到對方的婚姻痛處。

然而，劉雨柔昨(21)日在曬出一張難過落淚照片並寫下：「拿別人的婚姻來調侃，不會顯得妳比較高尚，在別人傷口上撒鹽，來逃避自己犯過的錯誤，妳真的都是第一名！包括妳婚姻美滿也第一名」更在IG發限時動態說明，自己沒有在背後婊人，只是在節目中以玩笑方式提其這個故事，更表示只是對方放不下才會反應這麼大」，另外，劉雨柔更直接截圖楊皓如在臉書上與網友的留言回嗆：「這就是你的水準」

劉雨柔於限時動態指名楊皓如。(圖/截圖自劉雨柔IG)

劉雨柔的貼文引來網友兩派留言，有些網友看到鼓勵安慰她，希望她不要在意他人說的話，但另一派則認為雙方已經和解為何要重提往事，對此劉雨柔也有回覆網友，並補充說明及附上先前對話紀錄。