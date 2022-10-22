氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，中央氣象局22日2時「路徑潛勢預測圖」顯示，熱帶低壓在巴士海峽，向西轉西南西移動、往海南島南方海面前進；強度逐漸增強。今日清晨因雲量增多、「輻射冷卻效應」減弱，平地最低氣溫回升3、4度。

吳德榮表示，最新(21日20時)歐洲模式(ECMWF)系集模擬顯示，今、明(22、23日)兩天熱帶低壓通過巴士海峽，路徑類似「尼莎」、但強度較弱；進入南海後，有「些微機率」發展成颱。熱帶低壓其外圍環流與東北季風仍有「共伴效應」，使得最大降雨發生在離中心較遠的北部山區及東北部山區，雨量雖遠不及上波，但因發生地點高度重疊，對含水量已達臨界值的地區，仍有「致災」的威脅；應注意氣象局發布的特報、謹慎防範。

吳德榮說，背風面中南部受影響很小，偶有局部短暫飄雨的機率。今晨各地低溫大都在21至23度；今日北台濕涼，中南部白天微熱、早晚涼；各地氣溫：北部23至27度，中部21至33度，南部21至33度，東部22至29度。明日冷空氣南下，北台氣溫漸降、濕涼微冷，中南部氣溫略下降。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，下週一(24日)清晨北部、東半部仍有局部短暫雨，白天起至下週四(27日)天氣好轉，各地大多晴時多雲，東半部、山區偶有零星飄雨的機率。下週一、二北台白天舒適、中南部微熟，早晚偏涼微冷；下週三、四各地白天氣溫回升，早晚仍偏涼微冷。下週一、二全台平地最低氣溫大約降至17度左右。