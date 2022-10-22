藝人蔡尚樺昨(21)日出席57屆金鐘獎，大秀火辣上圍，成為眾所矚目的焦點，但或許是太過豐滿的緣故，讓網友認為她太刻意「擠胸」，蔡尚樺也親自火速回應網友，「我沒有故意擠啦，其實是衣服有點太緊了」，而她也在典禮後出席慶功宴時，表示媽媽對於她出席紅毯禮服的爆笑想法。

蔡尚樺這次金鐘以《全民星攻略》、《全明星運動會》雙料入圍益智及實境節目主持人獎，她於典禮後出席慶功宴笑說：「上次服裝『開高走低』，回家媽媽打電話說『奶太散』，這是一個為人媽媽講的話嗎？媽媽問『今天有夠厲害嗎』，我就今天給它一個痛快，但好像太極致了，效果也不好，然後調整完就沒有上台(領獎)了。」

她繼續苦笑說：「這次用很『集中』，結果被罵，我走完紅毯就去廁所喬散一點，但沒上台了。」一旁的曾國城則虧說：「太擁擠了，長輩都不能呼吸了。」她也自嘲：「我也不能呼吸了。」她表示，經過近年走了2次星光大道學到很多經驗，未來有機會再次步上紅毯也會再好好調整。

從主播轉型成主持人的蔡尚樺，與曾國城在《全民星攻略》搭檔主持，兩人互補的能力讓節目屢獲好評，今年也再度雙料入圍金鐘獎。蔡尚樺坦言，從主播轉為主持時難免感到迷茫，而曾國城也不吝嗇給予指點，讓她學到身為藝人的態度與精神。