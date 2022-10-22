太空人投手小麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）因為慶功時的一點小小意外延後先發，將有機會在美聯冠軍賽G4主投「關門戰」。原來他在前一輪分區系列賽G3助隊擊敗水手，賽後不慎被香檳瓶刮傷手肘，只是有點腫起來而沒有大礙，但球隊決定讓他多休一天。

冠軍戰在主場取得2連勝之後，太空人預定於G3派出哈維爾（Cristian Javier）在客場主投。哈維爾今年6月的例行賽在紐約投出生涯代表作，7局無安打、1保送、13次奪三振，狠狠教訓了洋基，後來7月他又對洋基投出5局失1分。

哈維爾例行賽投出7局無安打的那場比賽，洋基的先發投手是寇爾（Gerrit Cole），碰巧現在美聯冠軍賽G3也是「哈維爾vs寇爾」的對戰組合，如果哈維爾再顯神威，太空人有機會取得3勝0負聽牌。

太空人在分區系列賽雖然是3勝0負晉級，但他們G3關門戰打了18局延長大戰，相當於兩場比賽的分量。當時小麥卡勒斯先發5局退場，雙方改寫季後賽史「最長局數沒有得分」的紀錄。6個半小時的苦戰結束後，小麥卡勒斯就在勝利的香檳浴中受傷。「這不是任何人的錯，只是個意外。」

今年國聯外卡戰則有費城人中繼投手羅伯森（David Robertson）樂極生悲，他在慶祝隊友哈波（Bryce Harper）的全壘打時開心地跳來跳去，拉傷了小腿肌肉而無法參加分區系列賽。

※中時新聞網提醒您：飲酒過量有礙健康。