不用出門動動手指網購，東西就會送到家，不只便利也節省時間，網購已成為現代大多數人的消費習慣，然而，現在找房子也可以透過網路！2022年超夯話題：Property Tech，整合大數據、引入AI，提供民眾便捷線上賞屋服務，將成為未來趨勢。永慶房屋身為第一家帶領消費者開啟網路看屋時代的房仲業者，不斷的優化數位賞屋服務，《永慶房仲網》與《永慶快搜APP》的人性化設計，更是化身為買方的最佳小秘書，不僅能夠提醒買方看屋行程，甚至可以幫助買方記錄所有的物件資訊，買屋資訊不遺漏！

永慶快搜APP都幫你想好了！看屋行程、看屋筆記貼心服務讓找房變簡單

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，而《永慶房仲網》及《永慶快搜APP》，是針對消費者提供完整的線上賞屋服務，除了可以快速篩選想要的房屋之外，其中「實境找房」功能，與google map結合，透過手機環景720度一覽想看的區域，輕鬆查看周遭街景及生活機能；「專人導覽」服務，透過永慶經紀人拍攝短影片，親自介紹房屋優勢和特色，讓消費者可以在家就能舒服的看完所有喜歡的物件。

永慶房屋也運用科技簡化找房、看房的過程，提高效率，若有與永慶經紀人相約看屋，App會貼心提醒預約看屋的時間，不用擔心因工作繁忙而忘記看屋的行程。

當在看屋時也可以透過App隨時記錄下重點筆記及個人喜好，包括格局、屋況、生活機能等等，都可以直接勾選，之後要回頭檢視、整理所有看過的物件，不用擔心自己忘記，永慶房屋利用科技幫消費者解決購售屋時會遇到的問題點，多項人性化的科技服務，讓消費者大讚：「App真的很方便！」

喜歡的物件不再錯過 社區追蹤、降價通知最新消息不漏接

當看到喜歡的社區，但是目前沒有符合需求的待售物件，該怎麼辦呢？利用「社區追蹤」功能將看中的社區加入清單內，一指點選就能清楚看到社區實價登錄資訊、最新成交單價，及詳細的社區介紹，當社區有新的待售物件會即時通知，幫助消費者隨時掌握社區狀況。另外「物件追蹤」功能幫消費者彙整喜歡的物件，如果有降價一樣會推播通知。

陳賜傑協理補充，無論是《永慶房仲網》還是《永慶快搜App》，都能快速提供消費者線上賞屋服務，找房子不用像以往一樣奔波勞碌，只要一機在手就能輕鬆搞定，消費者可以在家先篩選過一輪，聚焦符合需求的物件，再找專業的房仲經紀人，深入了解物件特色，既節省看屋時間也能加速找到理想的家，永慶房屋未來也將持續擁抱科技，優化線上賞屋服務，給消費者創新的賞屋體驗。