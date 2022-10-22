陳芋汐全紅嬋世界盃跳水首金開胡，大陸隊已獲三金一銀。（新華社）

陳芋汐全紅嬋世界盃跳水首金開胡，大陸隊已獲三金一銀。（新華社）

陳芋汐全紅嬋世界盃跳水首金開胡，中國選手楊昊／練俊傑獲金。（新華社）

陳芋汐全紅嬋世界盃跳水首金開胡，男子3米板決賽中國選手王宗源獲得金牌。（新華社）

新華社22日報導，在德國柏林舉行的2022年國際泳聯跳水世界盃比賽，中國選手陳芋汐／全紅嬋於當地時間21日總分349.80分獲得女子雙人10米台項目冠軍，也是本屆跳水世界盃第一面金牌後，選手楊昊／練俊傑拿下男子雙人10米台冠軍。男子3米板決賽中，選手王宗源獲得金牌、曹緣獲得銀牌，中國代表隊已獲三金一銀。

大陸央視報導，本次比賽場地與以往不同，參加雙人專案的運動員需要分別站在兩個獨立的跳臺上完成動作，而不是站在同一跳臺比賽。女雙10米台決賽共兩對組合參賽，陳芋汐／全紅嬋五輪動作依次為201B、301B、107B、407C以及5253B，分別得到53.40分、54.00分、79.20分、76.80分、86.40分，總分349.80分奪冠。美國組合同樣的動作總分得到261.54分，收穫銀牌。

《中國青年報》報導北京清時間21日晚，國際泳聯跳水世界盃女子雙人10米跳臺決賽，在僅有兩對選手參賽的情況下，中國組合陳芋汐／全紅嬋以絕對優勢無懸念奪冠，值得一提的是，柏林世界盃給雙人10米台選手增設了一道「難度題」以往比賽都是兩人從同一個跳台起跳，此次比賽場地卻一分為二，兩個跳台中間相隔約5米，這場比賽，儘管對手寥寥，但陳芋汐／全紅嬋依然展現出了高水準，事實上，對於陳芋汐／全紅嬋來說，在女子10米台雙人這個項目上，她倆唯一的對手就是自己，從去年的東京奧運會到今年的游泳世錦賽，再到這次跳水世界盃，根本沒有對手能對她倆的優勢地位產生任何威脅。

隨後，中國選手楊昊／練俊傑拿下男子雙人10米台冠軍。而男子3米板決賽中，中國選手王宗源獲得金牌、曹緣獲得銀牌。至此，本屆比賽第一個決賽日結束全部專案爭奪，中國隊包攬3面金牌。