LG電子近年積極跨足藝術界，不僅推出了Object Collection的美學家電系列，今年更首度攜手ART TAIPEI台北國際藝術博覽會規劃MIT 15周年特展專區，將OLED頂尖的自體發光技術結合藝術，真實還原博覽會內藝術品的每一處細節，現場除了LG OLED G2 零間隙藝廊系列與C2 極致系列機種及LG OLED Objet Collection展演外，還有全球最大97吋OLED 4K電視，與全球首款可調式曲面OLED的LG OLED Flex也首次於展覽中亮相，24日前於台北世貿一館盛大展出，民眾親臨體驗LG OLED精湛呈現的藝術饗宴。

LG 攜手ART TAIPEI規劃MIT 15周年特展專區，台灣LG電子家庭娛樂產品部總監李相福（左起）、台灣LG電子董事長宋益煥、文化部長李永得、社團法人中華民國畫廊協會理事長張逸羣合照。（LG提供）

全球首款可調式曲面OLED電視 LG OLED Flex 42吋，可自由切換20種不同級別曲率，最高可實現900R的曲率調節，將於28日至11月6日於LG官方線上商城開放預購，定價為10萬9000元。( LG提供)

台灣LG電子董事長宋益煥表示，LG電子自2021年起陸續與許多國外知名大型藝術展會合作，包含美國、英國、法國與韓國等，截至目前已累積參與10場藝術展。「這次很榮幸能夠首度攜手台北國際藝術展，將LG OLED帶入ART TAIPEI，並聯手與台北國際藝術展合作MIT 15周年特展，以行動支持台灣藝術家。透過14台OLED電視，真實還原台灣MIT歷屆獲獎藝術家作品。LG相信藝術能啟發我們並改變我們看待世界的方式，未來也將秉持這樣的理念，持續積極與各領域藝術家合作，透過藝術與科技的完美結合，讓生活更美好。」

立架式設計的LG OLED Objet Collection Posé能靈活移動擺放於任何空間，輕鬆增添居家時尚魅力，預計將於今年11月引進台灣。( LG提供)

而同時LG也因著上半年開賣的Objet Collection Easel反應熱烈，現再帶來全新的Objet Collection Posé，以立架式設計的55吋Posé能靈活移動擺放於任何空間，透過全方位設計讓Posé無論正面，或背面的各種角度均能與居家空間自然融合，配上圓潤柔和的邊緣搭配米色編織面料，更附有特別設計的純白色遙控器，能夠輕鬆融入室內裝潢的精緻設計，多功能背板更能靈活創造收納空間，後方搭載個人化展架，可用來收藏書籍、雜誌等物品，亦可運用配件收納器將電源線、機上盒、分享器等物品收納至蓋板後方，預計將於今年11月引進台灣。