等了3年之久，終於來到了出國大解放的時候，相機品牌也趁機推出了全新輕巧、主打操作簡單的Vlog專用相機，讓消費者出國時能夠紀錄一切之餘，也能輕鬆拍下珍貴的出國回憶，像Sony就推出了全新隨身數位相機 ZV-1F，主打便攜機身，一機即能搞定Vlog需要的所有功能。

Sony ZV-1F內建了不少Vlogger常用的功能，像是切換模糊背景與臉部優先自動測光功能，還有柔膚效果，以及開箱時必備的「產品展示模式」（見圖）。（石欣蒨攝）

Sony ZV-1F預計於近期在台上市，將推出單機與搭配 GP-VPT2BT的輕影音手持握把組合，售價未定。（Sony提供）

Sony全新的隨身數位相機 ZV-1F可是ZV系列中，連3C小白都最容易上手的機款，不必更換鏡頭、一鏡即能輕鬆拍攝日常Vlog的20mm超廣角F2.0大光圈定焦鏡頭，更有一鍵「切換模糊背景」與「臉部優先自動測光」功能，配上「柔膚效果」自拍起來更輕鬆，而且還內建了「風格外觀」各種濾鏡，免後製調色的麻煩，在拍攝時還有防震的「積極模式」，邊走邊拍也不怕手抖，想要拍產品、物件時，還有不必再用「網美手」的「產品展示模式」以輕鬆對焦，加上三組收音麥克風與防風毛罩，以及4K 30P / FHD 120P影片錄製能力，新手也能輕鬆拍攝，假如想要直接分享至社群媒體上，只要簡單連上手機即可快速上傳，還能把相機變成直播或視訊用鏡頭，可是新手入門的好選擇。