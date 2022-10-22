泰籍女子雖為變性人，但生意很好。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

警方移送4名應召女法辦。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

警方移送4名應召女法辦。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

應召站主打「女神高顏值」驚見泰國變性人 永康警逮17人

台南永康警方接獲情資，常見外籍女子頻繁出入某民宅，民宅周邊屢見年輕人等候，疑應召站隱身其中，追查1個多月，逮捕2印尼、1泰國及1台籍應召女，其中泰籍女約170多公分、骨架寬大，大方坦承「我是變性人」，甫來台南1周已接客逾20人。

警方調查，這幾名應召女南北流竄從事性交易，姿色不錯、身材姣好，平均年齡28歲，其中2名印籍女子為逃逸外籍移工、泰國女子則持觀光簽證來台，3人均已逾居留期限。應召站透過line發送「女神高顏值」、「偷心寶貝」搭配照片、性交易服務等訊息攬客，客人絡繹不絕，且以2、30歲年輕客群居多。

警方日前報請台南地檢署指揮偵辦，搜索5處（3處機房與2處應召小姐性交易地點），逮捕29歲熊姓主嫌、會計、車伕以及4名小姐等17人，查扣電腦主機、帳冊、手機20餘支、保險套、潤滑液等證物。警方進入其中1處機房時，集團成員正使用LINE媒介客人性交易，當場被逮個正著。

該應召集團分工縝密，7名成員包括主管、會計、總機（聯繫客人及小姐）、外務（收錢及清潔）、車伕（載送小姐）等職務，並透過承租熟識租屋公司所代管物件作為應召地點，招攬東南亞籍為主的應召小姐，小姐每次性交易收取2500元至3800元不等，該集團可從中抽頭約4成，雖才經營3、4個月，不法所得高達近500萬元。

警方指出，男客每次以2500元至3800元不等金額進行全套性交易，另也可加價享受額外特殊服務，查緝過程中，2名印尼籍女子還一度藏身床邊布簾下，企圖躲避警方查緝，3名外籍女子均坦承從事性交易，已由移民署收容等待遣返中。警訊後，將17人依違反妨害風化罪、社會秩序維護法移送偵辦，同時也將持續深入追查，有無涉嫌違反人口販運防制法以及黑幫介入等情事。