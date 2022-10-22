藝人波波蓁擁有34D姣好魔鬼身材，出道以來人氣居高不下，社群粉絲高達219萬人支持，在偶像女團「Ciao俏女孩」解散後，轉戰戲劇圈，也經營自己的Youtube頻道，近來在社群網站曬出大露傲人上圍的辣照，立刻引起網友議論，對此，她也不諱言表示：「需要流量」。

波波蓁近來加入《市井豪門》演出，日前在臉書曬出與馬國畢、小甜甜的合照，只見所有人對著鏡頭擺出燦笑，看的出來私下交情不錯，接著指出：「好⋯複雜⋯的關係」，並hashtag「為什麼還沒播出大家都知道我們的關係了」，似乎在暗示劇情未來走向，不過搶盡目光的是她身穿深V性感睡衣，傲人上圍及深邃事業線全被看光，讓網友們看得血脈賁張。

波波蓁這張辣照也釣出小甜甜回應：「我只看到漂亮性感的部位」，波波蓁則強調「需要流量」，網友們見裝也紛紛留言：「很深很深」、「性感地方太迷人」、「妳超辣超美，根本美如天仙」、「戰袍好性感，我的女神」，不過也有許多人紛紛詢問沒看到她演出，她表示還沒播出要大家再等等。

不吝嗇秀出火辣身材的波波蓁，先前推出電子寫真書，還不忘分享寫真書花絮照，只見她外搭藍色花紋罩衫，裡面身穿黑色比基尼，D級魔鬼身材讓網友看到欲罷不能，另一張照片則是露出半露香肩及側面圓弧曲線，犯規的火辣身材讓所有人大飽眼福。