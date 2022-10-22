【政新鮮】日本不認可高端補打等同無效 鄭麗文怒嗆陳時中等著成階下囚

日本不認可高端疫苗，施打高端民眾想去日本必須得花錢做PCR，引爆民怨，疫情指揮中心宣布可以補打其他廠牌疫苗。對此，國民黨立委鄭麗文近日接受本網專訪時談到，這對整個指揮中心造成重大傷害，衛福部前部長陳時中應該要承認錯誤，且應該鄭重跟大家道歉！

鄭麗文近日接受節目《政新鮮》專訪時談到，「我不認為他們(民進黨)可以永遠隻手遮天下去，總有一天是會露餡，更何況高端之前所畫的大餅通通破滅，日本不承認高端幾乎可以說是壓垮駱駝的最後一根稻草，連跟民進黨非常麻吉的日本都完全不留情面，科學就是科學，這是沒有辦法透過政治意識形態而改變的」。

鄭麗文指出，當然對整個指揮中心造成重大傷害，陳時中應該要承認錯誤，且應該鄭重跟大家道歉，應該對他的跳票、說謊，嚴肅地向老百姓道歉，可是我們看不到，他們的態度依舊高高在上，非常傲慢，這些都不利於選舉，選民都看在眼裡，尤其是台北市民。