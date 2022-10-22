第57屆電視金鐘獎綜藝類頒獎典禮昨（21）日率先登紅毯場，雖然曾寶儀這次並未拿獎，但典禮結束後，她依然在臉書自信寫下：「雖然節目跟我都沒得獎，但我可是紅毯第一美呢！」賈永婕也留言大讚：「你好美好美，贏過小S。」網友全笑翻，要她小心小S的追殺。

曾寶儀昨晚在金鐘獎挑戰生活風格節目主持人獎，最後由《寶島神很大》主持人柯大堡拿下，事後曾寶儀在臉書自豪寫下：「雖然節目跟我都沒得獎，但我可是紅毯第一美呢！」她繼續補充道，其實能與嘉賓們一起回家的過程就彌足珍貴，還是謝謝老天爺讓她經歷了美妙的旅程，「明天還得起床主持戲劇類金鐘獎頒獎典禮，這就是人生，太陽照常升起！」

不少網友紛紛留言支持鼓勵，「根本就是仙女！」、「智慧與美麗，就屬妳第一！」、「真的好美好有質感！」、「真的美～在我心裡，妳是最棒的！」、「節目真的很好看～來自觀眾的肯定」

而賈永婕留言：「你好美好美，贏過小S」，網友們紛紛笑回，「小S等等就會追來這裡了！」、「小S在磨刀了！」、「小S在你後面她非常火」、「小S正在前往你的路上，快到了。」對於紅毯略輸曾寶儀的簡單優雅黃禮服，小S昨自信表示：「好啦！阿寶就是很端莊，但像我穿的你們（記者）可以寫很多東西，但她就是『黃色洋裝』。」