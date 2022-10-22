一名14歲少女小美（化名）因升學問題與父親吵架，跑到祖母家居住，沒想到被祖母73歲的同居人阿偉（化名）猥褻，並威脅「說出去會殺了妳」；因為阿偉是部落頭目又是教會執事長老，小美不敢吭聲屢次自殘，最後向友人及輔導老師傾訴才東窗事發。法官一審依兒童及少年福利與權益保障法、成年人故意對少年犯強制猥褻罪、恐嚇危害安全等共3罪，各判處有期徒刑11月及3月，阿偉不服提起上訴，高等法院駁回維持原判。

據判決書指出，小美在2020年4月和父親因升學問題無法取得共識，負氣離家到祖母家居住，怎料祖母的同居人阿偉某日竟將小美帶到附近的工寮，以紅色尼龍繩測量她的腿圍及胸圍，還告誡她「女生不能刮除體毛，否則會越刮越粗」，隨後便將手伸進她的褲子內觸摸下體，還威脅她「猴子、山豬都在我們的山上，不要講話，不然打死」。

阿偉某日又進入小美房間內先是摸她的大腿，但因同住的哥哥（即阿偉之子）在房內，害怕被察覺，便把小美叫到廚房用雙手環抱她，並親吻她的臉頰，更變本加厲將手伸到衣服內，撫摸胸部及下體，事後還威脅她「不要說出去、說出去會殺了你」，最後還在屋外空地猥褻她。

小美當晚受不了便向友人抱怨求助，並傳自殘割腕的照片；小美表示阿偉為頭目及教會執事，在部落及家族中具有相當威望，又因為當初是自己負氣離家，才會遭遇到這樣的事情，害怕被責備或惹人非議，故未向家人舉發。

事後小美自殘的情況又更加的嚴重，整隻手都是密密麻麻的自殘傷痕，某日小美在學校向輔導老師傾訴時，在走廊巧遇到學校處理事情的阿偉，小美頓時情緒失控，崩潰大叫，整件事才東窗事發。

阿偉到案時矢口否認犯行，還辯稱自己年齡已73有餘，與小美年齡差距甚大，對其毫無撫摸之性慾可言。法官審酌，阿偉較小美年長50餘歲，竟不思尊重，僅為逞一己私慾，強行對其猥褻，造成小美心理上之創傷及精神上莫大之痛苦，事後更出言恐嚇她，造成她心生畏懼，犯後迄未對其所受傷害有所賠償，也未獲其原諒，法官一審依兒童及少年福利與權益保障法、成年人故意對少年犯強制猥褻罪、恐嚇危害安全等共3罪，各判處有期徒刑11月及3月，阿偉不服提起上訴，高等法院駁回維持原判。