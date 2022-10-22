本土疫情持續燒，兒科醫師謝宗學表示，疫情對兒童的威脅從未消失，Omicron流行期間，確診兒童常常會出現哮吼併發症，嚴重可能導致呼吸衰竭，而哮吼主要會出現聲音沙啞、狗吠聲咳嗽與吸氣時喘鳴聲等3症狀，若孩子完全發不出聲音加上胸骨上肌肉凹陷，應立即將孩子送急診。

謝宗學今在臉書發文表示，台灣逐漸回歸成新冠疫情前的生活，而疫情對兒童的威脅從未消失。許多研究證實，Omicron流行期間，確診兒童常常會出現哮吼併發症，嚴重的時候甚至可能導致呼吸衰竭，最後需要緊急插管急救。

謝宗學指出，哮吼是聲門周圍組織因發炎水腫，造成上呼吸道阻塞，主要會出現聲音沙啞、狗吠聲咳嗽與吸氣時喘鳴聲等3症狀。其中若孩子完全發不出聲音，加上胸骨上方肌肉凹陷明顯，可能是已經發生呼吸窘迫，需立即將孩子送急診。

謝宗學分享，最近遇到一名不到1歲的確診嬰兒，歷經24至48小時的高燒期，體溫好不容易穩定下來，但咳嗽症狀卻越來越明顯，出現聲音沙啞和狗吠聲咳嗽，到了半夜症狀加劇，凌晨被送到急診治療，當時嬰兒已呼吸費力，呼吸時不但胸骨上方肌肉凹陷，連上腹部雙側肋骨下方肌肉也明顯凹陷，活力很差、臉色灰白，只能發出微弱的呻吟聲，血氧濃度更是只剩 70% （缺氧標準：血氧小於 90%）。

謝宗學表示，當時他判斷嬰兒已經呼吸衰竭，需要插管用呼吸器治療，與家長快速討論後，立刻將嬰兒送到兒童加護病房治療，所幸經過緊急插管、呼吸器輔助、和藥物給予，幾天後嬰兒順利拔管脫離險境。

謝宗學也說，年齡小於2歲的幼童，特別是小於1歲的嬰兒，出現哮吼症狀時要特別小心，因為呼吸道較為狹小，哮吼時容易發生嚴重阻塞，導致呼吸衰竭。若家長發現幼童聲音明顯沙啞、出現像狗吠低沉的咳嗽，建議快帶孩子去看診；若出現用力咳嗽、幾乎發不出聲音、呼吸費力且胸部肌肉凹陷，建議直接帶孩子到急診室看診。