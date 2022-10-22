大聯盟今年季後賽收視開出紅盤，美聯與國聯分區系列賽在美國國內的收視成長21%，美媒《Front Office Sports》報導這是2017年以來新高，新制度的外卡賽更是大漲64%。年輕收視人口（18至34歲）也增加了22%，甚至未滿17歲的收視人口也上升9%。

以往外卡「一場定生死」，每個聯盟只有兩個席位，今年改成每個聯盟3席外卡，改為三戰兩勝，成功吸引更多觀眾。根據轉播平台ESPN統計，這個增加幅度有很大部分是靠著人氣球隊拉抬，最受歡迎的是紐約大都會vs聖地牙哥教士的對戰，最少人看的是坦帕灣光芒vs克里夫蘭守護者，前者收視人數是後者的兩倍。

大都會今年超越道奇成為大聯盟最貴的球隊，堂堂101勝卻被打落外卡，許多球迷關注他們的最終結局。大都會決生死的外卡戰G3，收視高峰飆到473萬人，這些還是在與收視強敵NFL美式足球較勁所獲得的成績。

分區系列賽加入了衛冕軍亞特蘭大勇士、豪門洛杉磯道奇、紐約洋基，整體收視率也是成長的，休士頓太空人vs西雅圖水手的激戰更是令人印象深刻，包括阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）438呎的再見3分炮。

美國四大職業聯盟（棒球、籃球、美式足球、冰球），職棒大聯盟是成立最久、觀眾平均年齡最大的運動，對於大聯盟總裁來說，他絞盡腦汁加快比賽節奏、調整細部規則就是希望逐步提升年輕收視人口，看來也收到一定效果。