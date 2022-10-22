台北市長柯文哲日前稱豪雨勘災坐鎮是「作秀」，但昨晚卻臨時取消今日台南輔選行程，留在北市參加市政活動，對於遭質疑用行動自打臉，柯文哲仍堅稱，美國總統可以指揮整個美軍，「不可能說一定要坐在白宮」，即使他今天在台北，自己也不是整天坐在災防中心。

今天台北市預料將有大雨，北市府昨天下午示警，周末陽明山區迎風面將有局部大雨發生可能。對於取消南下行程坐鎮台北，柯文哲今天上午出席台北市原住民族運動會時表示，2周前有下過豪雨，地面是飽和的，估計降雨量會比上周低，但是致災性大概差不多，因為水已經飽和，再下雨出現土石流的機會比較高，特別是在山區，但雨勢下午才會下。

他接著說，還有一點，幕僚說原民運動會一年才一次，好歹要去表示對原民的支持，雖然下雨是下雨以後才會下，他認為還是回到台北把該做的事做完。

由於昨天傍晚台南市議員參選人還在宣傳活動，似乎還不清楚柯文哲取消行程，柯說，氣象報告1天發布2次，氣象報告要預測今天是昨天晚上8點以後的事，還是按照科學來做事情。

不過柯文哲上周才稱坐鎮是「作秀」，如今遭質疑用行動自打臉，柯文哲表示，「沒有啦，我跟你講，我也沒有坐鎮」，每次那種災防，長官要假裝去視察災防中心，其實現在都已經E化了，空軍一號到哪，到全世界各地，美國總統可以指揮整個美軍，不可能說一定要坐在白宮。

柯文哲認為，傳統以來整個政府在E化，人民的觀念還沒有追上來，「即使我今天在台北，我也不是整天坐在災防中心啊！」