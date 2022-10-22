土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）告訴法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），該國水泥巨擘拉法基集團（Lafarge SA）為支持恐怖主義的最重要機構之一，該集團支持敘利亞北部的恐怖組織
據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）21日報導，土耳其總統艾爾多安當日表示，法國水泥巨擘拉法基現在被曝光為支持恐怖主義的最重要機構之一。「當我談到法國水泥巨頭拉法基，是如何支持和幫助敘利亞北部的恐怖組織時，法國人並不理解這一點。」
艾爾多安在伊斯坦堡舉行的第 12 屆伊斯蘭合作組織（OIC）新聞部長會議上說：「我把這件事告訴了馬克宏。現在在法國議會正向馬克宏諮詢有關拉法基的賬戶事宜，」
「目前，拉法基已成為法國議程上最重要的問題之一。拉法基現在被充分暴露為支持恐怖主義的最重要機構之一，」
18日時，美國法院對拉法基處以7.78億美元（近233.4億新台幣）的巨額罰款，罪名是在2013至2014年間，支持敘利亞的幾個恐怖組織，包括達伊沙（Daesh, 伊斯蘭國另稱ISIS）。艾爾多安還稱：雖然土耳其是「唯一」在戰場上與達伊沙（伊斯蘭國）恐怖組織作戰的國家，但它受到了「不道德的指責」。
他補充說：「今天，證據和法庭判決一一揭露，這些過去誹謗我們的勢力，才真正是與達伊沙（伊斯蘭國）有業務往來、交易、並向恐怖分子轉移了數百萬歐元的貨色。」
艾爾多安在會議上表示，新聞來源的多樣化和媒體，尤其是社群網路在日常生活中，帶來了許多好處，也帶來了重大風險。「信息污染和虛假信息是這些威脅的最前沿，」
在為期兩天的會議上，來自57個國家的部長和高級代表將討論深化伊斯蘭世界媒體、傳播和信息領域合作的問題。本次會議的主題是在後真相時代（Post-Truth Era）打擊虛假信息和伊斯蘭恐懼症（Islamophobia），旨在發展和加強伊斯蘭國家在媒體和傳播領域的合作。
「假新聞和對恐怖組織的支持，構成硬幣的其中一面，而另一方面是仇視伊斯蘭和仇外心理。」
他還表示，數據恐怖主義（Digital Terrorism）不僅對民主和社會和平構成明顯威脅，而且對各國的國家安全構成明顯威脅。通訊主任阿爾通（Fahrettin Altun）也在會議上發表講話說，世界各地，尤其是西方國家，對伊斯蘭教和穆斯林的歧視、仇恨和敵意都在增加。
對此阿爾通表示：「在我們組織的保護傘下，我們需要實施將在全球範圍內運作的機制，以打擊伊斯蘭恐懼症，」
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