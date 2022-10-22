土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）告訴法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），該國水泥巨擘拉法基集團（Lafarge SA）為支持恐怖主義的最重要機構之一，該集團支持敘利亞北部的恐怖組織

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）21日報導，土耳其總統艾爾多安當日表示，法國水泥巨擘拉法基現在被曝光為支持恐怖主義的最重要機構之一。「當我談到法國水泥巨頭拉法基，是如何支持和幫助敘利亞北部的恐怖組織時，法國人並不理解這一點。」

French company Lafarge to pay $780 million in penalties for paying off ISIS to protect their cement plant in Syria. Officials met in Gaziantep, in Turkey, with representatives of several militias from northern Syria to hash out an agreement. https://t.co/aQ6GrOxHZi — Kabir Taneja (@KabirTaneja) October 19, 2022

艾爾多安在伊斯坦堡舉行的第 12 屆伊斯蘭合作組織（OIC）新聞部長會議上說：「我把這件事告訴了馬克宏。現在在法國議會正向馬克宏諮詢有關拉法基的賬戶事宜，」

「目前，拉法基已成為法國議程上最重要的問題之一。拉法基現在被充分暴露為支持恐怖主義的最重要機構之一，」

18日時，美國法院對拉法基處以7.78億美元（近233.4億新台幣）的巨額罰款，罪名是在2013至2014年間，支持敘利亞的幾個恐怖組織，包括達伊沙（Daesh, 伊斯蘭國另稱ISIS）。艾爾多安還稱：雖然土耳其是「唯一」在戰場上與達伊沙（伊斯蘭國）恐怖組織作戰的國家，但它受到了「不道德的指責」。

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry BURKHARD ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. pic.twitter.com/Gxk1gGXISE — TSK (@TSKGnkur) June 1, 2022

他補充說：「今天，證據和法庭判決一一揭露，這些過去誹謗我們的勢力，才真正是與達伊沙（伊斯蘭國）有業務往來、交易、並向恐怖分子轉移了數百萬歐元的貨色。」

艾爾多安在會議上表示，新聞來源的多樣化和媒體，尤其是社群網路在日常生活中，帶來了許多好處，也帶來了重大風險。「信息污染和虛假信息是這些威脅的最前沿，」

在為期兩天的會議上，來自57個國家的部長和高級代表將討論深化伊斯蘭世界媒體、傳播和信息領域合作的問題。本次會議的主題是在後真相時代（Post-Truth Era）打擊虛假信息和伊斯蘭恐懼症（Islamophobia），旨在發展和加強伊斯蘭國家在媒體和傳播領域的合作。

「假新聞和對恐怖組織的支持，構成硬幣的其中一面，而另一方面是仇視伊斯蘭和仇外心理。」

他還表示，數據恐怖主義（Digital Terrorism）不僅對民主和社會和平構成明顯威脅，而且對各國的國家安全構成明顯威脅。通訊主任阿爾通（Fahrettin Altun）也在會議上發表講話說，世界各地，尤其是西方國家，對伊斯蘭教和穆斯林的歧視、仇恨和敵意都在增加。

對此阿爾通表示：「在我們組織的保護傘下，我們需要實施將在全球範圍內運作的機制，以打擊伊斯蘭恐懼症，」