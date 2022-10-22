2018時因公投綁大選，導致出現邊投票邊開票的離譜狀況，而今年的18歲公民權複決同樣綁九合一大選，是否會出現相同狀況，各界相當關心，但國民黨立委李貴敏質疑，中選會主委李進勇日前備詢時，卻不敢保證類似狀況不再發生，「難道想用這種方式把違法透過慣例操作正當化？」

李貴敏日前在立法院內政委員會質詢李進勇，提到2018的選務糾紛，投票秩序紊亂、時間冗長等都是大問題，甚至產生史無前例的「邊投票邊開票」亂象，「試問，丁守中之所以最後輸了寥寥兩、三千票，不就是因為最後關頭邊投票、邊開票，充分發揮棄保效應，讓人民沒辦法按自己原來意願去投票嗎？」

「2018年到現在有多久了？」李貴敏指出，4年過去中選會應有相當充足的時間準備，但面對自己的質詢，李進勇卻想推託了事，不敢保證背離民主、脫序演出的荒唐劇本不再發生！

李貴敏質疑，她僅要求中選會保證亂象不會重演，李進勇卻閃閃躲躲，不敢打包票，難道今年又會再次發生邊投票邊開票的亂象？「不準備、不應變，難道想用這種方式把違法透過慣例操作正當化？」

李進勇日前備詢時表示，行政院長蘇貞昌有特別指示，要避免2018事件不再發生；李貴敏反問2018發生很多事情，所謂的事件是否指「不會再有邊投票邊開票」，李進勇則說「我不敢說精準到所有投開票所都投完票了，才開始進行開票，因為每個投開票所狀況不一樣」，讓李貴敏當場反駁「那你沒有解決問題啊！」