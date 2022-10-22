「綠衫軍」塞爾提克持續展現上季東區冠軍的應有態勢！靠著塔圖貢獻29分、5助攻與4籃板，傑倫布朗也拿28分、4籃板及3助攻，「雙探花」攜手攻下27分的兇猛火力，塞爾提克22日以111比104強壓地主熱火，取得開季2連勝，也送熱火開季2連敗。

一開賽熱火雖先搶到領先優勢，可是塞爾提克「雙探花」傑倫布朗、塔圖隨即爆發，幫助綠軍不僅追上，甚至取得兩位數超前，可是來到次節，熱火換成剛完成續約的希洛開火，也幫熱火打完上半場追成51比59，布朗半場14分，塔圖11分。

熱火下半場隨即展開反撲，抓住塞爾提克主力犯規過多的麻煩，熱火很快追上，甚至反以71比69超前，隨後塞爾提克馬上搶回領先優勢，且重新擴大領先到兩位數，接下來熱火雖想再次反撲追上，塞爾提克卻靠雙探花火力始終穩住領先差距。

塞爾提克除了雙探花，懷特與葛蘭特威廉斯很有默契都拿10分、7籃板，反觀熱火雖有5人得分上雙，卻還是沒有辦法扭轉局面，希洛轟下全隊最高25分，阿德巴約19分、8籃板及5助攻，吉米巴特勒18分，羅洛與文森各有17分進帳。