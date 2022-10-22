籃網這次終於找到怎麼贏球的方程式了！靠著厄文轟下全隊最高30分，外加7助攻、1籃板，杜蘭特也有27分、6助攻與4籃板，籃網22日在自家主場以109比105險勝暴龍，總算拿下新球季第一場勝利，也送作客的暴龍吞下本季首敗。

趁著杜蘭特一開賽手感冰冷，暴龍很快就取得領先優勢，關鍵是籃網守不住席亞卡與崔特的火力，不過來到次節，杜蘭特手感開始回溫，也幫籃網逐漸縮小落後差距，上半場打完，籃網49比52落後，席亞卡半場就摘18分，卻也3犯纏身。

來到第3節，籃網一開始就靠厄文、杜蘭特攜手打出扭轉局面的15比4猛攻，可是暴龍馬上還以12比0，重新超前了比數，雙方接下來呈現拉鋸局面，打到最後56秒，杜蘭特的三分球命中，幫助籃網105比102領先，稍微打破僵局。

范維利特雖馬上投進兩分球，可是歐奈爾卻在最後15.3秒投進三分球，擴大籃網領先到4分，席亞卡接著兩罰中1，儘管杜蘭特接下來也是兩罰中1，可是時間已經所剩不多，籃網也順利拖完比賽時間，順利拿下新球季的第一場勝利。