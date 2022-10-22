近年手遊市場的熱烈，帶動了電競手機市場的競爭，Sony Mobile就推出了全新專為遊戲而生的Xperia 1 IV Gaming Edition電競特仕版，此次就把全新升級記憶體規格提升至16GB RAM / 512GB ROM，帶來更快速的效能提升，更攜手日本頂尖電競團隊「SCARZ」，為Xperia 1 IV Gaming Edition電競特仕版量身打造獨一無二的Xperia Stream電競套件，風扇導流系統最高可達到1萬200轉，持續為手機降溫，配上讓線材全部集中向下的四合一連接埠，包含可支援120Hz高畫質影像輸出HDMI埠、可連有線網路的LAN埠、充電的USB Type-C埠，以及3.5mm耳機孔，一次滿足玩家實際需求，28日至11月30日前至官方指定店家及通路購買，即可獲得限量電競專屬好禮Sony電競耳機INZONE H3。
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