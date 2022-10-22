民進黨桃園市長候選人鄭運鵬昨(21日)晚舉行八德大溪後援會成立大會，桃園市長鄭文燦、總統蔡英文等人皆到場站台。有評論指出，該場造勢實際動員人數較保守，或許是改變策略，「最怕就是基層風向已經開始改變」。

鄭運鵬八德大溪後援會成立大會昨晚登場，鄭文燦在台上表示，他做了一半的政績，盼另外一半能交棒給鄭運鵬來完成，向鄉親請託「若疼惜文燦，就票投鄭運鵬！」蔡英文則表示，鄭運鵬早上抽完號次，她晚上就來了，希望大家票投3號，讓鄭運鵬做大家的靠山。據港媒《中評社》22日評論指出，以綠營習慣動員締造萬人造勢，這場造勢顯得特別保守。

該評論提及，這是蔡英文第4度來桃園站台，前3場分別為楊梅後援會、北桃園的萬人造勢以及南桃園中壢號稱1.5萬人，而昨晚的八德大溪後援會人數則約2000人到3000人，恐是動員太過頻繁，加上八德運動中心天花板坍塌事件，對鄭文燦與民進黨的傷痕未癒。

該評論認為，民進黨到鄭文燦老家造勢，看起來綠營動員保守，或許是從攻勢改為守勢，先保留體力，等到最後關鍵時刻再努力催票，「最怕就是基層風向已經開始改變」。