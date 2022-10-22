電競手遊市場競爭越來越激烈，同時也帶越來越多手機品牌加入市場當中搶客，向來擅長發展電競手機的華碩，再度推出了全新的ROG Phone 6D Ultimate與ROG Phone 6D，以太空意象滿載的「航鈦灰」前衛美學設計，採用聯發科技天璣9000+旗艦處理器，更帶來了蝙蝠俠版吸引玩家。

ROG Phone 6蝙蝠俠版，夜幕黑，12GB/256GB，定價3萬5990元。（華碩提供）

ROG Phone 6D Ultimate 航鈦灰，16GB/512GB，彩盒內含空氣動力風扇6，定價3萬7990元；ROG Phone 6D 航鈦灰，16GB/256GB，定價2萬9990元。（華碩提供）

華碩此次的ROG Phone 6D系列採用聯發科技天璣9000+八核心台積電四奈米製程處理器，CPU效能提升5%、GPU效能提升10%，更搭載LPDDR 5X RAM的手機，記憶體頻寬增加17%，延遲減少15%，Ultimate版更擁有獨創「空氣動力散熱閥」設計，當裝上空氣動力風扇6後，散熱表面積會增加9倍，手機可降溫約10°C、散熱效率提升20%，加上全新「六層散熱設計」，可因應不同遊戲時長，360度為處理器智慧降溫，同時還與華納兄弟消費品部隆重推出ROG Phone 6蝙蝠俠版，靈感來自高譚市神秘黑暗的氛圍，更可搭配可自訂Aura RGB燈效的蝙蝠俠經典標誌，以及擁有一系列周邊商品，大大吸引玩家興趣。