國寶級大師顏振發手繪黃偉哲的競選看板。(黃偉哲競總提供／曹婷婷台南傳真)

國寶級大師顏振發拿著黃偉哲的照片，端詳如何下筆。(黃偉哲競總提供／曹婷婷台南傳真)

爭取連任的台南市長黃偉哲明天下午2點將成立競選總部，蔡英文總統也將到場造勢，而1幅由國寶級看板手繪大師顏振發繪製的高8尺、寬6尺巨型黃偉哲人像搶先曝光，被大讚「畫得比市長本人帥」，黃偉哲也幽默回應「同意」。

手繪電影看板逾50年的顏振發，為全台碩果僅存的手繪電影海報看板師傅。黃偉哲競選總部工作人員表示，顏師傅從19日開始展開繪製，連續3天一早約8點左右，就騎機車從中西區來到仁德區的競總，作畫期間也不休息，直到畫到滿意」才收工，讓人看見老師傅堅持完成好作品的精神。

黃偉哲的競選總部前身為建商預售屋，顏師傅繪製的是一座放置於競總前的一座木製牆面，工作人員提到，當畫作完成時，要致贈紅包聊表感謝，但顏振發堅決拒收，顏振發僅表示，「曾答應黃偉哲市長要在這次大選幫他畫看板，所以一定要畫！」競總人員說，明天競總成立也邀請顏振發前來共襄盛舉。

這幅手繪肖像曝光後，隨即引發不少人討論，「有別其他縣市看板，屬於台南人的人情味」、「黃偉哲跟顏振發都五告讚」，也有很多人直呼「比本人好看ㄟ」。

顏振發曾於2020年總統大選期間，花5天時間於總統蔡英文台南競選總部，繪製1幅總統蔡英文與副總統賴清德的畫作，蔡英文和賴清德當時都曾發文感謝；2020年5月30日中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中造訪台南，顏振發也手繪「防疫五月天」看板迎接。

黃偉哲也感謝顏振發師傅此次為自己手繪競選看板，敬佩顏振發大師對手繪傳統技藝的付出與奉獻。事實上，這不是顏振發第一次幫黃偉哲畫看板，黃偉哲就職滿1周年時，當時將施政成果拍了一支影片「暖南市政搜查隊」，並選在全美戲院首映，即由顏振發手繪其人像，並躍上電影看板擔綱男主角。