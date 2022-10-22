爭取連任的彰化縣長王惠美22日舉行競選總部成立大會，全彰化各項鄉鎮黨籍民代、新住民後援會、企業團體等，湧入將近7000位支持者到場相挺。（吳建輝攝）

民眾黨彰化縣黨部主委張雪如表示，她與蕭景田、王惠美有多年私交，在政治這條路上，互相扶持為民福祉。（吳建輝攝）

爭取連任的彰化縣長王惠美22日舉行競選總部成立大會，全彰化各項鄉鎮黨籍民代、新住民後援會、企業團體等，湧入將近7000位支持者到場相挺，其中最特別的是，台灣民眾黨彰化縣黨部主委張雪如也現身，還與國民黨主席蕭景田手牽手吶喊，張雪如說，民眾黨支持任何為台灣人民福祉的政治家，王惠美就是其一。

民眾黨彰化縣黨部主委張雪如22日現身國民黨彰化縣長王惠美競選總部成立，引來民眾側目，張雪如不僅現身會場，還走到台上與國民黨彰化縣黨部主委手牽手，齊聲吶喊「王惠美凍蒜」。

民眾黨彰化縣黨部主委張雪如表示，她與蕭景田、王惠美有多年私交，在政治這條路上，互相扶持為民福祉，今天特別代表民眾黨現身力挺，民眾黨主席柯p有說過，政治就是找回良心，「選舉就是要選對的人」，只要對人民好、對台灣這塊土地有幫助，就是民眾黨所支持的人。

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田則說，今天看到張雪如到場力挺，心裡真的很開心，代表說王惠美執政獲得所有民眾的認可，也代表彰化這個城市是一個能夠共榮攻融的社會，也希望大家這次縣長選舉，能夠全力支持彰化縣長王惠美。