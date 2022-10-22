法國下一代核動力航母示意動畫

美國「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）已展開部署，中國003型航母「福建」艦也展開了繫泊試驗，盛傳正在打造第4艘航母。而法國國防部和業界領袖本周在兩年一次的「歐洲海事防務展」（Euronaval 2022）中，首度展示了下一代核動力航母（PA-NG）的模型。

據《防務新聞》（Defense News）和《動力》（The Drive）網報導，巴黎支持的海軍集團（Naval Group）和大西洋造船廠（Chantiers de l'Atlantique）將在合資企業MO航母（MO Porte Avions）名下，聯手打造新航母。而負責提供兩座核反應爐，以驅動新航母的，則是原子技術（Technic Atome）公司。

這艘新艦可望2038年時，取代法國海軍旗下唯一的航母「戴高樂」號（FNS Charles de Gaulle，R91）。而它的重量將超過8.2萬噸、長逾1,000英尺（近305公尺）、寬279英尺（約85公尺），遠比重約4.2萬噸、長不到900英尺（約274公尺）的「戴高樂」號要大得多。

專案總監聖朱利安（Olivier de Saint Julien）說，初步研究是在2018年啟動。2020年時，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）決定新航母要採用核動力，而初步設計階段隨即於2021年3月展開，如今預定會在2023年3月完成。

Keep calm and PA-Ng on. pic.twitter.com/Nis3WP6fXA — Naval Group (@navalgroup) October 18, 2022

而防務展中所秀出的模型雖代表團隊目前的設計，但隨著時間推進，將會與時俱進。此外，儘管如武器和防禦系統等許多細節尚未定案，但新航母可望能搭載約30架艦載機，還有一些無人機。