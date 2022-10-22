「台中國際旅展」21日在台中國際展覧館開幕至24日，新北市政府首度以「歡樂耶誕城」活動品牌，偕同旅宿業者共赴台中參展，並以今年歡樂耶誕城「雪白之城」主題打造新北館，更聯合新北14家飯店、觀光工廠及伴手禮業者推出獨家優惠商品，以秋冬季的溫暖旅遊為主軸，推出許多泡湯、住宿行程的超值優惠，歡迎中部民眾秋冬來新北泡好湯、遊耶誕！

觀旅局長楊宗珉表示，希望透過經典節慶品牌引客，觀旅局也幫民眾整合新北秋冬各式遊程跟觀光好去處，到新北歡樂耶誕城玩可順道安排1、2天的新北小旅行，新北市溫泉坐擁山海景色，現在正是適合泡湯的好時節。

位於新北三峽的大板根森林溫泉酒店在旅展推出專屬優惠，兩人房原價8140元，現場下殺5.9折只要4799元。而鄰近淡水捷運站的福格飯店更將於旅展現場發送住宿優惠券，民眾入住福格飯店除了可以逛淡水老街、紅毛城等知名景點，泡湯同時還能眺望淡水河美景。

此外，五星級福容飯店的福隆與淡水店共同規畫出旅展專屬「福隆＋淡水漁人碼頭雙城記」優惠，福隆1晚加淡水1晚四人同行，二晚只要1萬2000元，更在旅展期間獨家加碼消費滿1萬元就送2張三溫暖泡湯券，十分推薦於秋冬季前往青春山海線的遊客。此外，11家觀光工廠也帶來多種琳瑯滿目優質小禮物，在旅展現場每日還會有互動舞台遊戲。

觀旅局表示，今年「新北歡樂耶誕城」加入更多角色與品牌，活動主題集結Disney＋六大超人氣品牌陣容，包含迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理與STAR，打造讓所有民眾難忘的耶誕派對，活動11月11日到明年1月2日。