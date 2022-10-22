許多人會在上班前喝杯咖啡醒腦，肝膽腸胃科醫師詹怡學表示，喝咖啡好處多，但需適量，過量恐造成食道癌、心悸和血壓升高；另空腹喝咖啡會增加胃酸分泌、刺激黏膜，加牛奶也不會比較好，因為牛奶含脂肪，會使腸胃蠕動變慢，反而更不易吸收。醫師提醒孕婦、孩童、心臟病患者及腸胃不好的人應減少咖啡因攝取。

詹宜學在臉書分享，咖啡中有種物質能促進腸胃蠕動、助排便，減少便秘發生，就可以降低大腸癌的發生機率。另外，也有研究顯示，喝咖啡能夠促進腸道好菌增加，減少糖尿病、心臟病與癌症發生，但上述這些好處的前提是「適量喝咖啡！」

詹怡學表示，過量喝咖啡，咖啡中的咖啡因會使食道與胃的交接處「賁門」的括約肌鬆弛，增加胃酸逆流經過食道的風險，進而導致胃食道逆流，若長時間不注意，甚至可能造成食道病變與癌化，且攝取過量的咖啡因也可能造成心悸和血壓升高。

詹怡學也說，衛福部建議咖啡因每日攝取量在300毫克以下，因此若喝現煮咖啡，建議1天不要超過2杯（1杯350毫升）。另外，現在許多咖啡廳也會用顏色標記出不同咖啡的咖啡因含量，大家也可以當作參考。紅色是一杯含201毫克以上的咖啡因；黃色是101至200毫克；綠色則是100毫克以下。

詹怡學也指出，另有人說「孕婦不用刻意去攝取低咖啡因含量的咖啡」，只要選擇一般正常的，或是減少攝取的量就可以了，因為低咖啡因的豆子在烘培過程中用的物質，可能產生身體不適的副作用。

詹怡學提醒孕婦、孩童、心臟病患者以及腸胃不好的人應減少咖啡因（像是可樂、巧克力、茶葉也都含有咖啡因）攝取。另他也不建議空腹喝咖啡，因為這樣做會增加胃酸分泌、刺激黏膜，本身胃有發炎或潰瘍的人，會更不舒服。此外，也有人好奇，在咖啡中加牛奶是不是會好一點，答案是不會！因為牛奶有脂肪，脂肪會讓腸胃蠕動變慢，反而更不容易吸收，而且咖啡與牛奶一起喝不會增加鈣質的吸收。

詹怡學也說，腸胃不好、胃食道逆流的人建議不要空腹喝咖啡，吃點東西後再喝比較好。若真需要咖啡因攝取，建議選深烘培的咖啡，因為深烘培豆會有種特殊成分能減少胃酸分泌，對胃造成的影響較少。

詹怡學補充說，現在有很多對於咖啡的實驗和研究，結果眾說紛紜，其實都當參考就好。不用過度去害怕擔心咖啡造成身體上的副作用，因為任何飲食本來就應該要適量攝取，過度攝取是會有反效果的。