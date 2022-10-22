據經濟部統計處公布9月外銷訂單表現，訂單金額為609.3億美元，年減3.1％，訂單狀況也同步反映在製造業用人需求，據勞動部公布的製造業新登記求才人數，已較去年減少19.56％、8983個職缺，為近9年最慘。

勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌分析，據國發會公布的PMI（製造業採購經理人指數）目前也是緊縮，因此可能導致用人需求下降，至於與庫存去化等有無關連，則尚未有直接證據。

與此同時，住宿及餐飲業與批發及零售業新登記求才人數較去年分別增加81.24％及35.26％職缺，陳世昌說，去年受到中央流行疫情指揮中心實施三級警戒影響，且疫情仍有陰影，因此內需服務業用人較為保守，但近日隨著邊境解封、國旅人潮湧現，才會導致職缺數增加。

但陳世昌說，內需服務業職缺數與疫情關連性大，因此仍要持續觀察未來變動。

文化大學勞動暨人力資源學系教授李健鴻表示，我國製造業多數為出口導向，隨著訂單減少，製造業用人也趨於保守，並反映在求才登記上，9月及10月仍受惠於歐美耶誕節檔期，11月及12月就不會有耶誕出貨，因此第四季情況可能會比第三季更差。

李健鴻提及，由於中國大陸持續清零，因此推測以中國大陸為市場的製造業，甚至到明年上半年也不樂觀，也可能會出現市場轉移的情況。