中華民國食品流通商業同業公會全國聯合會與台灣食品發展協會在台中舉辦「捐血一袋愛心一代食在很棒」大型捐血車捐贈啟用儀式。（馮惠宜攝）

這場捐血車啟用儀式，以巨型愛心球象徵中華民國食品流通商業同業公會全國聯合會與台灣食品發展協會滿滿心意。（馮惠宜攝）

因疫情影響，全台捐血中心血液存量一直處於低水位，中華民國食品流通商業同業公會全國聯合會會員慷慨捐贈價值700萬元豪華捐血車加入中彰投地區循環採血行列，更宣示將在12月31日舉辦大型捐血公益園遊會，熱情邀請民眾歲末年終熱血一下。

中華民國食品流通商業同業公會全國聯合會與台灣食品發展協會會員21日舉辦「捐血一袋愛心一代食在很棒」大型捐血車捐贈活動。食品流通商業同業公會全國聯合會理事長賴立彪、台灣血液基金會執行長魏昇堂、台中市社會局彭懷真局長、衛生局陳麗娟副局長、立法院張廖萬堅委員及中華民國食品流通商業同業公會全國聯合會各分會理事代表共同出席。

賴立彪指出，從108年起聯合會每年10月都會大力支持台中捐血中心豐盛的食品禮袋來鼓勵民眾踴躍捐血，熱血袋數更年年創新高，110年聯合會更登高一呼期望會員們能集眾力捐贈大型捐血車提升捐血的便利性，沒想到僅花了短短兩周就籌措到將近700萬元的捐血車資金，讓他相當感動。

台灣血液基金會執行長魏昇堂表示，疫情期間捐血中心血液存量一直處於低水位，安全庫存量7日，經常是只剩4天的血量；因此除了感謝中華民國食品流通商業同業公會全國聯合會捐贈大型捐血車，讓民眾可就近捐血。

這場捐血車啟用儀式，在各界見證下，以巨型愛心球象徵中華民國食品流通商業同業公會全國聯合會與台灣食品發展協會滿滿心意，紅綵啟用後放飛400多顆繽紛環保氣球期望捐血車未來能大大提升台中捐血中心的募血動能。

主辦單位也預告12月31日將於台中草悟道舉辦大型的捐血公益園遊會，邀請熱情的台中市民們於歲末年終來熱血一下，並順便到場逛逛血拼。