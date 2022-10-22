藝人趙小喬與老公劉亮佐結婚多年，在經歷辛苦的求子路後，在今年的7月終於迎來他們的女兒典典寶寶，趙小喬也時常透過社群及影片分享自己的育兒生活，但不料10月初時趙小喬透露全家確診，包括他們僅3個月大的女兒典典寶寶，讓她相當擔心。

昨(21)日晚間趙小喬於臉書上傳紀錄典典寶寶確診過程的影片，趙小喬在影片中透露，女兒並一開始完全沒有發燒、咳嗽等症狀，只有喝不下奶，但她以為是厭奶期，不過當她發現女兒意識不清全身癱軟時，就立刻帶女兒到大醫院急診，到達急診後不久，女兒就被抱到「中重症急救室」最後甚至轉入加護病房住了4天。

趙小喬提到，在醫院時就驗出女兒的CT值高達16.8，病毒量非常大，而醫師當時表示，需抽取寶寶的脊髓液，觀察是否有腦炎、腦膜炎的可能性，這些話聽在趙小喬的耳裡相當崩潰，最後所幸女兒並沒有併發腦膜炎。

回想起當時的情況，讓趙小喬與劉亮佐不禁在鏡頭前流淚表示，在這期間女兒掉了約200克，瘦了一大圈，甚至還出現加護病房症候群，較容易受驚嚇，而接下來還要繼續觀察女兒是否有出現多重器官發炎狀況，讓他們相當憂心。