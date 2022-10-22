「美女主播」蔡尚樺以《全明星運動會》、《全民星攻略》雙料入圍金鐘獎，雖然一襲黑色禮服讓她更顯高貴典雅，但疑似上圍擠過頭被酸太刻意，讓她在慶功宴上急忙道歉，不過此舉動讓藝人金勤無法理解，直接發文力挺：「我們應該尊重並支持有自信的女性」。

蔡尚樺表示上次出席金鐘獎，由於服裝「開高走低」，被媽媽打電話來說「奶太散」，這次才會打算「用到極致」，沒想到卻矯枉過正，用得太過「集中」，走完紅毯後看到網友有些議論，便趕快去廁所弄鬆散一點，對此，她也在慶功宴致歉：「每年參加典禮都學到新的經驗，明年如果能再入圍，我也會調整到適中」。

對於蔡尚樺為此事公開致歉，藝人金勤深夜在instagram發文喊話，他表示：「我不懂為什麼妳要因為妳的金鐘獎禮服向別人道歉？那是妳的身體、妳的自信、妳的選擇，不是嗎？」認為外界任何品頭論足，都不需要去聽，更指出所有嫌刻意、教怎麼拿捏的人，都干涉了身體自主權與意識形態的自由權，接著點名在小巨蛋開唱裸露精實身材的周興哲為例，指出：「周興哲自信滿滿博得滿堂彩，妳為什麼就要跟別人道歉？」

對此，網友也紛紛回應：「認真就輸了，對事不對人，對事認真就好，因為無法滿足所有人」、「到底有什麼資格批評別人」、「男性沙文主義之霸凌」、「真的，干他們屁事」。