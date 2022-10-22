朱立倫等彰化縣各級民代，超過百人陪同王惠美進場。（吳建輝攝）

朱立倫表示，王惠美是第一名的縣長，為彰化拚出很多第一，彰化沒有中央的支持，但王惠美很有志氣，照顧縣內老小，就像照顧家人一樣。（吳建輝攝）

新北市長侯友宜也透過影片祝福。（吳建輝攝）

國民黨彰化縣長王惠美22日競選總部成立，國民黨主席朱立倫、前立法院長王金平等現身授旗、贈送好彩頭，新北市長侯友宜也透過影片祝福，許久不見的王金平致詞時表示，王惠美把彰化當作一個大家庭在經營，希望大家能夠繼續支持王惠美，讓這個家持續加溫。

朱立倫表示，王惠美是第一名的縣長，為彰化拚出很多第一，彰化沒有中央的支持，但王惠美很有志氣，照顧縣內老小，就像照顧家人一樣，每樣工作都做得非常成功；彰化的進步有目共睹，不但是做好做滿，重點是沒借貸，還能償還欠債，她是最好的媽媽縣長，一定要讓她高票連任。

王金平說，他在立院和王惠美當過2屆立委同事，知道她做事實在，彰化這次防疫做得很好，財政也顧得很好，不會一到選舉就亂開空頭支票，王惠美應該是所有縣市長中，穿布鞋最多的人，即便是到台北招商、爭取經費也是一雙布鞋就走透透，相當勤奮。

王金平強調，王惠美4年縣長任內，彰化可以說是脫胎換骨，越來越進步、繁榮，從交通建設、治安、財政、農業、空氣、還有防疫，都做得很好，王惠美肯拼肯做，帶領彰化持續前進，選舉倒數，希望大家都能夠繼續支持王惠美。讓她能夠檔選連任。