「北醫精準健康日」今登場，首度結合醫學工程學院、醫學科技學院與跨領域學院，共同舉辦創意競賽。今年主題為「精準醫療」，營養學院的學生開發「無意識健康管理平台」，針對有意減重的外食族，叫外送還能自動算熱量。

北醫大營養學系學生林庭安表示，該平台結合外送服務，使用者不需要另外下載軟體，只要透過平台點單，系統就會記錄熱量；若輸入減重或塑型目標，還可進一步針對基礎代謝率等需求，推薦餐點及運動影片，儼然隨身營養師。

北醫大口腔學院學生，看準齒列矯正及睡眠呼吸中止症的商機，研發一款可隱形美齒又能治療睡眠呼吸中止症的牙套，讓醫師即時掌握患者的齒列移動和睡眠品質，擬定更有效的療程計劃。

東華大學、台科大合組的團隊，則針對憂鬱症設計「相癒」心靈支持平台，是一款融合諮商輔導、心情筆記法的療癒型軟體，提供有此情緒的民眾療癒、社會支持等資源，也能預防心理疾病惡化。