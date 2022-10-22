今年33歲的日法混血女星雷艾美，擁有一張亮麗姣好的臉蛋，以及深厚的主持功力，擔任「三立愛玩客」系列《上山下海過一夜》主持人，今年與黃仕傑、蕭志瑋、楊盛堯一同入圍了金鐘獎「益智及實境節目獎」，外型亮眼的她身穿的白色閃亮的深V長禮服也成為大家討論焦點。

雷艾美在昨(21)日與其他主持人踏上紅毯，站在其他三位男主持人旁，氣場也絲毫不遜色，只見她身穿一襲白色長禮服，綴滿銀光閃閃的亮片，略為透膚的材質，讓人可以隱隱約約地看到曼妙的身體曲線，而胸口超深V長禮服開到肚臍，渾圓線條瞬間辣暈眾人。

雷艾美一襲絕美身V長禮服，讓眾人驚艷不已。(圖/陳俊吉攝)

先前雷艾美也曾秀出入圍證明書，開心說：「曾經週週都要上山下海，節目三年至今，也默默累積了10顆百岳山頭，曾經有了這個機會，加入了全明星， 天天都跟著blue ring在練習，過著校隊般的生活，曾經一週上山下海、 一週玩很大的在參與錄影，一個月有一半以上的日子，都沒有辦法回家。」直嘆還真的很辛苦，不過真的很值得。

這次在《上山下海過一夜》中擔起重任，與其他四位主持人相比，擁有主持經驗的雷艾美，成爲節目中「C位主持人」因此一開始令艾美挫折感比較大的是「節目節奏感很亂，大家講話會打到，很不順暢，大家都會東插一句，西插一句，沒辦法拉主key，再加上有些人就比較年長，我就比較不敢打斷他們」所幸經過溝通後，5個人合作漸入佳境，主持慢慢步入軌道，藉由四人的相互合作，以亮眼表現入圍本屆金鐘獎。