2022九合一選戰在即，高雄市長陳其邁22日行程滿檔，除了自己的競選總部成立，也幫3位議員候選人站台、參加內門後援會成立大會，並前往前金區三川里里長莊晉勳競總成立大會，這也是陳其邁今年首度替里長輔選，即便下著大雨，仍有大批支持者不畏風雨到場相挺。

陳其邁表示，莊晉勳是相當認真的里長，在8年任內不僅成立C級巷弄站，逢年過節也都相當關心社區長輩，此外，莊晉勳也拍攝記錄下高雄這20年來進步的過程，且還利用休假時間協助他在跑行程時的攝影工作，莊晉勳這8年來深耕基層，大家有目共睹，也讓他非常感動，所以特別為他站台。

陳其邁上台致詞時，「故意」口誤稱自己特別來幫莊晉勳「市議員候選人」站台，台下一片譁然，陳其邁解釋，他到場後發現，莊晉勳競總成立大會的排場可比議員候選人的造勢場合，找來20多位里長到場支持，也有多位議員候選人相挺，連立委趙天麟跟他也都一同共襄盛舉，已經比很多議員候選人的排場更大。

陳其邁表示，他今年沒看過里長競選總部成立可以邀來那麼多里長、議員、立委、市長到場站台，這代表莊晉勳服務認真，平時里民有需求就打電話跟議員、立委還有他反應，他也常常晚上接到莊晉勳的來電，甚至比他打給總統還勤，所以支持莊晉勳等同獲得一條龍服務，盼大家力挺莊晉勳連任。