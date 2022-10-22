那些支持俄罗斯的中国人 ，

你们看到了吧 ？

怪不得很多人骂你们是通俄的黄俄孝子！

俄罗斯 SU-34 战机坠毁居民楼并砸死大量俄国平民 ，

他们却甩锅给中国 ！

他们居然在怪中国 ！



据俄媒Kommersant报道，前天坠毁在俄罗斯民宅的苏凯-34战机不是引擎和机械事故，而是飞机上使用的中国芯片出现严重问题 — 泽连斯基🇺🇦Zelenskyy🇺🇦Zelenskyj🇺🇦泽伦斯基/泽林斯基 (@zeliansiji) October 21, 2022

俄羅斯一架蘇愷（Sukhoi）Su-34戰機17日在進行飛行訓練時，靠近烏克蘭邊界俄南城鎮葉伊斯克（Yeysk）墜毀，這架戰機墜落在住宅大樓，造成至少15人死亡、26人受傷。俄國當局稱Su-34戰機失事原因是「發動機故障」，但俄媒指出，Su-34使用中國大陸晶片才出現嚴重問題，釀成這起令人痛心的悲劇。

法新社、俄媒kommersant報導，俄軍一架蘇愷（Sukhoi）Su-34戰機17日在進行飛行訓練過程中，墜落在葉伊斯克一棟9層高住宅大樓，整棟樓陷入火海，但飛行員在墜機前，彈射成功跳傘逃生。這起墜機事件造成15人死亡，26人受傷，400多人被疏散。這棟樓共有約600名住戶。

俄羅斯國防部稱，在起飛過程中，飛行員報告發動機出現故障，在轉彎過程中飛機開始失去高度，當時發動機已起火，之後墜落住宅大樓，並在墜機現場發現Su-34油箱爆炸。

推特上一位自稱是烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）的帳號發文提到，俄媒Kommersant指稱墜毀在俄羅斯民宅的蘇愷34戰機，不是引擎及機械故障，而是使用中國的晶片出現嚴重問題所致。俄羅斯蘇愷34戰機墜毀在住宅區，砸死大量俄國平民，俄羅斯卻甩鍋中國，居然在怪中國。

發生這起蘇愷34戰機墜機事故之後，與此同時，俄媒Kommersant爆料，近幾個月從中國大陸運往俄羅斯的晶片故障率增加了1900%。

消息人士指出，在俄烏戰爭之前，進口晶片的缺陷率為 2%，但俄烏戰爭爆發以來，大陸運來俄羅斯的晶片，故障率竟高達40%；即使2%的不良率也並不理想，但40% 的故障率，代表供應的晶片有相當大的品質問題，根本不適合使用。

報導提到，戰爭以來，許多跨國企業都不願與俄羅斯打交道，晶片取得管道有限，在俄國急缺晶片的情況下，只能透過黑市買到晶片，不少投機賣家相中這點，向俄羅斯出售沒有用的「垃圾」晶片獲利，因為他們知道俄羅斯的選擇其實很少，無法輕易獲得替代品。