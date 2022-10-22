台北市長選戰「三腳督」引發關注，「棄保」議題近期更成為討論焦點。不過，中華亞太菁英交流協會今(22日)公布針對年底縣市長選舉的民意調查，結果顯示儘管國民黨蔣萬安排名第一、民進黨陳時中排名第二、無黨籍黃珊珊排名第三，但其實三人差距都在誤差範圍，反應台北市的選情確實膠著，而「棄保」效應，其實仍無真正發酵的可能性。

根據該協會民調，目前在台北市長選舉的支持度上，民進黨陳時中獲得27.5％、國民黨蔣萬安獲得30％、無黨籍的黃珊珊也有24.3％；其中，若是「一定會投票」的選民支持度，陳時中有29.6％、國民黨蔣萬安30.9％、無黨籍黃珊珊則是25.3％。而在「看好度」部分，則是由蔣萬安的37.4％領先陳時中的25.6％和黃珊珊的15.2％

進一步分析，無論從一般選民支持度或「一定會投票」選民支持度來看，台北市長選戰的三腳督賽局依舊僵固、三人差距都在誤差範圍內，致使迄今沒有「棄保」的選票流動跡象。換言之，正因為由於台北市的選情膠著，「個個有機會、人人沒把握」，先前傳聞的各種棄保組合目前都難以發酵，棄保說等於是不攻自破。

該民調是在19日至20日進行電話訪問，成功訪問1,004位20歲以上有投票權的台北市民眾，以台北市住宅電話為母體，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.09%。