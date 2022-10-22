日本未認可高端疫苗，施打高端疫苗民眾赴日需要自費3500元做PCR，引發輿論不滿。指揮中心稱已與高端聯繫，高端將朝提供PCR檢測方向努力。國民黨台北市長候選人蔣萬安今天直言，指揮中心現在的做法是本末倒置，應該要把當時高端採購相關的資料公開在陽光下，受國人檢視，不應有草草了事、花錢消災的心態。

高端疫苗今年7月繳交保護效益報告，食藥署審視後要求10月底前補件，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎20日爆料「聽說高端送的報告品質不好」，遭質疑政府將打高端民眾當次等公民。

對此，蔣萬安今天上午在北市議員李彥秀競總成立大會批評，短短1年之間，看到高端疫苗從被民進黨吹捧成台灣之光、戰略物資，到現在竟然是品質不好的次等品，其實市民看的非常清楚，所有民眾當時因為相信政府施打高端，結果現在還要自費花3500元做PRC，這當中的成本當然不應由國人負擔。

蔣萬安強調，指揮中心現在說要跟高端協調是由政府或高端來出這筆錢，也絕對不應該是這樣的草草了事、花錢消災的心態，應該要把當時高端採購相關的資料公開在陽光下，受國人檢視。

對於指揮中心稱已跟高端聯繫，擬幫赴日民眾付3500元PCR費用。蔣萬安強調，指揮中心現在的做法是本末倒置，其實真正問題在源頭，在當時整個採購過程，包括授予EUA都受到很多的質疑。

他說，民眾相信政府去施打高端，結果事實證明，他們現在還要去補打國際疫苗，這其實不是補打而是重打。相關費用的當然不應該由民眾來自己負擔，但是政府也不應該有草草了事，花錢消災的心態。

至於前防疫指揮官、民進黨台北市長候選人陳時中近日似乎策略性不再回應疫苗相關議題，蔣萬安強調，陳時中是衛福部前部長，當時在整個防疫過程或是疫苗採購決策，受到各界的質疑後選擇不回應或迴避，如何得到市民的信賴，如何讓人民相信可以擔任台北市長。