30歲的林姓男子14日時在彰化縣竊取機車後，與25歲的吳女騎贓車一路南下「輕旅行」，沒想到18日行經高雄市鳳山區時，因為缺錢花用，在用餐的店家內偷走43歲蔡姓女子的手機及1000元現金，警方獲報後調查，發現林男騎乘的贓車是彰化來的，猜測林男會再騎回彰化，於是連日監控該車，果不其然於19日在鳳山區一舉查獲2人。經查吳女為彰化地院發布的通緝犯，2人依竊盜罪移送，並將吳女歸案。

鳳山分局於18日接獲蔡女報案，蔡女稱手機和1000元現金在五甲一路某店家遭竊，警方調閱監視器後，發現林男趁蔡女不注意時行竊，2人隨後騎乘機車逃逸，經查發現該機車於14日在彰化縣通報為失竊車輛，因林男使用機車多日，並一路南下，警方研判2人還會騎回彰化，於是連日監控機車蹤影。

19日晚間11時許，2人又返回鳳山區五甲一路，警方發現後立刻將2人查獲，林男供稱，當時是看到機車鑰匙未拔才會下手行竊，在彰化載完吳女後2人就南下「輕旅行」，但到鳳山時因缺錢花用於是下手行竊，1000元也已花用完畢，而偷竊行為吳女都不知情，是林男一人所為。

員警調查2人身分時也發現，吳女為彰化地院發布的通緝犯，訊後將2人依竊盜罪移送偵辦和歸案。