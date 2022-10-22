民眾參觀大安港媽祖文化園區兩座公共藝術。（台中市府觀旅局提供）

大安港媽祖文化園區兩座公共藝術雕塑作品，「雨露恩澤」及「風和日麗」日前已完工，台中市府觀旅局表示，近期藝術家陳齊川將帶領民眾導覽兩件作品、解說創作理念，認識大安港媽祖文化園區建築精神及在地文史與自然特色，感受公共藝術之美。

觀旅局指出，市府近年積極推展公共藝術打造美學城市，媽祖園區內的兩件大型公共藝術雕塑作品，以當地特有人文為靈感，承接媽祖慈愛精神，融合現地環境，作品材質採用316亮面不鏽鋼鍛造，晶瑩剔透亮麗無比，活化整個園區空間。

兩作品地面皆設置LED太陽能埋地燈光，夜間又將顯現另一風貌，可望在未來成為矚目的觀光特色亮點。

觀旅局強調，市府近年積極推動海線觀光，其中大安港媽祖文化園區更是海線重大觀光建設之一，園區整體完工後可結合當地媽祖文化與沿海區域的產業特質及自然景觀，創造以海線文化為主軸的觀光旅遊景點，搭配濱海沿線的自行車道，吸引愛好自行車活動旅客造訪，為園區帶來人潮，帶動地方觀光產業永續發展，成為北台中閃耀觀光地標。

大安台中市公共藝術雕塑媽祖