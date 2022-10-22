中共二十大報告涉台內容提及「決不承諾放棄使用武力」，使外界更關注大陸對台軍事部署。港媒披露，福建與廣東幾處對台前線機場都在加快翻新與擴建。

香港《明報》報導，兩岸軍事迷根據最新衛星照片發現，不僅福建沿海3個空軍基地加快翻新擴建啟用，廣東惠州機場也於日前啟動擴建，閩粵各機場已進駐多型軍機，配合常態化環台戰備巡航任務。

惠州機場是小型軍民合用機場，Google最新衛星照片顯示，面積不大的停機坪「擠滿」飛機，除少量民航機，其餘都是軍機，包括18架殲-11戰機，另有數架空警-500預警機、殲-10、殲-8F和軍用直升機。緊密停放的殲-11戰機隊伍中間有空泊位，或另有戰機出動執勤。由於機場未建機庫，戰機機身覆蓋了有偽裝圖案的帆布罩。官方已宣布惠州機場飛行區擴建工程於9月28日開工。

位於廣東東北的興寧軍用機場，與惠州機場一樣，對未來台海戰事有重要支援功能。興寧機場除部署轟-6K遠程轟炸機和預警機，近期還出現2架運-20大型運輸機，不排除是空中加油機，支援軍機遠程奔襲。而粵東汕頭外砂軍用機場更是台海前線，近年已成為大陸軍機巡台基地之一，目前部署有空潛-200（運-8Q）、空警-500等，以及殲-10。

美國媒體The Drive此前披露，大陸在福建福清龍田空軍基地興建彈藥掩體，擴建跑道，並設新停機坪。最新衛星圖片可見，嶄新的停機坪有3架殲-11，另有21架老舊的殲-6戰機（或為無人戰機）；翻新後的跑道上出現飛機輪胎痕跡，顯示已投入使用。

福建泉州惠安的空軍基地也有類似工程，已建造3個可能用來存放彈藥的掩體，擴建跑道與停機坪，除已有24個軍機掩體，還增設4個加固的軍機掩體防偷襲。同時，福建漳州空軍基地正興建第三個地對空防空飛彈基地，並興建1個大型直升機機場，可能與提升反潛作戰、空降突擊能力有關。

報導指出，福建龍田、惠安機場距離台灣本島不到200公里，戰機升空7分鐘即到台北，但也是國軍飛彈覆蓋範圍。3個福建基地2020年開始重整發展，The Drive稱可用於支援戰時兩棲和空降突擊行動。另有分析認為，大陸靠前部署，除配合軍機常態巡台，也是震懾國軍的「心戰」。