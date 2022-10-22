連續兩戰敗給勁敵太空人之後，洋基的球季岌岌可危，《紐約郵報》甚至直言，洋基要贏下美聯冠軍只能依賴奇蹟了。太空人2015年外卡戰淘汰洋基，後來2017年、2019年美聯冠軍賽都打敗洋基。現在太空人投手寇爾（Gerrit Cole）也轉到洋基來了，洋基還是打不過太空人？

該報指出3個洋基逆轉勝的可能理由：首先是太空人並沒有展現輾壓洋基的氣勢，他們前兩戰分別以4-2和3-2獲勝，足見雙方在戰力差距上沒有不可跨越的鴻溝。洋基G1轟出兩發陽春炮，G2則是被先發投手塞弗瑞諾（Luis Severino）評論為「太空人運氣很好」。

其次是洋基主場戰績57勝24負美聯最佳，接下來連續3戰都是主場（主客場2-3-2賽制）加上強投寇爾、柯特斯（Nestor Cortes）坐鎮G3和G4，如果在主場拿下兩勝就還有得打。其三，洋基一度是全聯盟最強的球隊，開季3個月時他們誰也不怕，打到後半季才「晚節不保」。雖然難度很高，但只要短時間找回季初的狀態就行。

一些洋基球迷十分悲觀，有人認為太空人明顯是比較強的球隊，他們還沒拿出全部力量，猛將「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve）23打數掛零，但光是其他人就讓洋基難以應付了，除非大谷翔平來救他們。大谷翔平例行賽對太空人先發登板5次，天使贏了4場，唯一輸掉的那場大谷也只被打1分，可謂太空人的剋星。