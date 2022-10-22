新北市市長侯友宜選舉辦公室政治實習生陳皓寧。（圖／取自陳皓寧臉書）

新北市市長侯友宜選舉辦公室政治實習生陳皓寧。（圖／取自陳皓寧臉書）

九合一選舉候選人號次於昨（21）日抽籤決定，新北市市長侯友宜派出選舉辦公室政治實習生陳皓寧代抽。陳的美貌迅速引發PTT論壇轟動，大批網友盛讚她「超正」、「戀愛了」，有人更直呼其顏值「超過100分」，成激烈選戰外的意外「嬌」點。

侯友宜屢蟬聯各大民調冠軍，被視為「藍營超強母雞」，其抽籤號次也格外引發各界關注。侯派出辦公室政治實習生陳皓寧代抽，並在抽中2號後，用台語喊出「侯我為2，侯侯做代誌」口號，陳出眾的外型也意外引發討論，成網路熱議話題。

新北市市長侯友宜選舉辦公室政治實習生陳皓寧（中）為侯代抽候選人號次。（圖／侯友宜辦公室提供）

一位網友在PTT論壇發表《這個顏值有80分嗎》文章，不僅稱讚陳皓寧的美貌，更直呼，大家都說戴口罩人人都是正妹，怎麼感覺陳不戴口罩反而更漂亮？此文掀起熱烈討論，網友們紛紛留言：「好正喔」、「95分了吧」、「戀愛了，95+」、「超過100分」、「的確，沒戴口罩比較正」、「滿有氣質的」、「有氣質，比那些什麼選里長的+9妹正多了」。

新北市市長侯友宜選舉辦公室政治實習生陳皓寧（中）。（圖／取自陳皓寧臉書）

新北市市長侯友宜選舉辦公室政治實習生陳皓寧（左一）。（圖／取自陳皓寧臉書）

據了解，陳皓寧今年剛從世新大學口語傳播暨社群媒體學系畢業，就學期間曾任校園記者，也曾在世新大學籃球隊擔任翻譯，協助校方與外國球員聯繫等工作；她本人對運動相當熱衷，尤其喜愛登山。