選戰倒數僅剩35天，新北市長侯友宜也趁今天周六，安排滿滿的輔選行程，上午第一站就到淡水為尋求連任的國民黨新北市議員陳偉杰站台，侯友宜讚許他是個有熱忱、認真，願意為新北市犧牲奉獻的好議員，因為2人號次都是2號，所以期許未來都可以順利連任，一起「侯我為你，侯侯做代誌！」

侯友宜說，陳偉杰第一任當選以來，在質詢的過程中，不論教育、文化或是各項建設，都是新北市排名數一數二的優秀議員，特別是在淡水、八里、三芝、石門地區的建設像是公園的闢建、淡北道路或是學校老舊校舍的翻新都貢獻良多，所以希望民眾可以讓這樣認真為民服務的議員能夠順利連任。

不過對於選情冷的情況，侯友宜則是懇請市民要幫忙催票、拉票、出來投票，因為在這是年裡，他將政見一一兌現，認真努力做事來贏得民眾繼續支持，更要不斷超越自己，所以希望市民可以讓認真做事的市長、議員繼續為大家服務，一起拼一個好日子。