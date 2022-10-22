民眾黨新竹市長候選人高虹安日前拿出與蔡英文總統合照，但資策會認為不能證明知情，且高虹安若承認兼職，會立刻提告。對此，高虹安22日上午回應，網友提供許多證據資料，難道資策會都不知情？也強調若資策會硬要提吿，將違反誠信原則，後續會交由律師處理。

高虹安並不認同資策會最新說法，她強調網友找出的許多影片、照片，她身穿科智衣服，介紹科智相關產品，大家沒看到這個狀況嗎？高指出，資策會現在要打的是不當兼職，員工和主管都不知情，但網友已找出很多證據給她。

高虹安也細數包括資策會年報、官方YouTube頻道都有資料，她在資策會期間，輔導科智衍生公司創業，幫科智做國際行銷、在全球各地比賽，協助科智提升國際能見度也獲獎，這些都是在努力輔導衍生公司。

高虹安也反問資策會所指控的不當兼職，指的是不知情嗎？那請問又是誰把她輔導過程拍成影片上傳，還把成果列入2014年報？如果都有列入年報，怎會說資策會完全不知情？

此外，高虹安還說，有民進黨立委提出高虹安科智公司的名片和團拜照片稱她不當兼職，她也要問，是以什麼樣的證據原則說她不當兼職？

高虹安也強調，如果連這樣都因選舉被抹黑成違法，以後資策會員工人人膽戰心驚，資策會同仁若接受主管指派輔導衍生公司，就會被打為不當兼職，那她也要提醒資策會主管和員工，如果在資策會工作過，不要擅自投入公共服務領域，「真的太可怕」。

最後高虹安也說，如果資策會真要提告，所有網友提供的資料，都將成為她保護自己的證據，她也批評，若資策會知情還硬要提告，也是違反誠信原則，後續將交由律師處理。